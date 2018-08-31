Врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко сегодня, 31 августа, должен встретиться в Москве с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил политолог Дмитрий Орлов на экспертной сессии "Образ будущего Алтайского края".

Напомним, Владимир Путин в рамках рабочей поездки в Сибирь посетил Кемеровскую, Омскую и Новосибирскую области. Президент прилетел в Сибирь в понедельник, 27 августа. Кемерово стал первым городом, куда отправился глава государства. А 28 августа Путин провел встречи в Новосибирске и Омске.

Что касается Алтайского края, то нашего региона изначально не было в списке субъектов, которые собирался посетить Владимир Путин.

Отметим, что во всех этих регионах 9 сентября также пройдут губернаторские выборы.

Последний раз президент с официальным визитом посещал Алтайский край в августе 2016 года.