Врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко сегодня, 31 августа, должен встретиться в Москве с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил политолог Дмитрий Орлов на экспертной сессии "Образ будущего Алтайского края".
Напомним, Владимир Путин в рамках рабочей поездки в Сибирь посетил Кемеровскую, Омскую и Новосибирскую области. Президент прилетел в Сибирь в понедельник, 27 августа. Кемерово стал первым городом, куда отправился глава государства. А 28 августа Путин провел встречи в Новосибирске и Омске.
Что касается Алтайского края, то нашего региона изначально не было в списке субъектов, которые собирался посетить Владимир Путин.
Отметим, что во всех этих регионах 9 сентября также пройдут губернаторские выборы.
Последний раз президент с официальным визитом посещал Алтайский край в августе 2016 года.
Комментарии
Уверен Томенко одержит победу)
И это говорит не в пользу томенки
Победа — успех в сражении, соревновании, закончившийся поражением соперника.
Какая может быть победа если соперников не допустили, соревнование только в том кто глубже лизнет, а об успехе уже докладывают до события...
Если выйдет из Едра, осудит повышение пенсионного возраста и экономическую политику Правительства Страны, то проголосую за Томенко.
Будет жаловаться, что за него не хотят голосовать.
31.08.2018 15:03
- гость -
Если выйдет из Едра, осудит повышение пенсионного возраста и экономическую политику Правительства Страны, то проголосую за Томенко.
Я бы на месте вовчика этот финт ушами и приказал бы ему сделать, чтобы всякие лошары повелись и на выборы пришли.