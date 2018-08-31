Черемховский районный суд Иркутской области восстановил дату рождения 95-летней жительницы, которая в начале Великой Отечественной войны уничтожила свое свидетельство о рождении, чтобы ее взяли на фронт, сообщает "Интерфакс".

"Чтобы скрыть несовершеннолетний возраст от военкомата, в 1941 году 17-летняя Мария приписала лишних три месяца к дате своего рождения, а дома сожгла единственный документ — свидетельство о рождении", — сообщили в пресс-службе суда.

Женщина попала в армию и прошла всю войну. "Я долго боялась уголовной ответственности за этот обман, да и время тогда было другое. Если бы не необходимость вступить в наследственные права, так и унесла бы эту тайну в могилу", — сказала пенсионерка.