Совфед обсудит введение ответственности за увольнение предпенсионеров

Председатель Комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский заявил, что сенаторы рассчитывают в ближайшее время обсудить законопроект об ответственности за увольнение граждан предпенсионного возраста, пишет "Российская газета".

По словам Рязанского, данная тема заслуживает особого внимания, поскольку речь идет о прямом поручении президента правительству страны.

Кроме того, как отмечается, это касается и решения проблемы занятости граждан предпенсионного возраста.

"При этом полностью поддерживаем предложение президента РФ решать этот вопрос не только путем введения принудительных мер, но и посредством реального стимулирования заинтересованности работодателя в работниках предпенсионного возраста", — добавил Рязанский.