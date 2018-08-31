Командующий Шестым флотом ВМС США вице-адмирал Джеймс Фогго высоко оценил эффективность российского подводного флота, подчеркнув, что виден итог больших финансовых вложений, пишет "Российская газета".

Мнение вице-адмирала опубликовала пресс-служба флота в своем Twitter. Фогго отметил, что США противостоят в Атлантике эффективным подводным силам России.

Командующий также подчеркнул, что подводная активность значительно возросла со времен "холодной войны". Он считает, что Соединенные Штаты втянуты в "четвертую битву за Атлантику из-за возросшей активности российских подводных сил".

Ранее американские СМИ сообщили о возрождении своего Второго флота, который сократили в 2011 году из-за снижения расходов. Командующим назначили вице-адмирала Эндрю Льюиса. Главная задача Второго флота — сдерживание подводных сил России и Китая.