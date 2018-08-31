Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Первые дни осени в Алтайском крае обещают быть весьма прохладными, а местами в ночные и утренние часы возможны заморозки.

Как сообщила порталу Amic.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению Алтайского ЦГМС Людмила Сырых, в ночь на 1 сентября в западных и предгорных районах ожидаются дожди. Днем осадки пройдут на большей части территории края. Возможны грозы.

Ночные температуры составят +4...+14 градусов, днем будет +10….+20 градусов. Порывы ветра 1 сентября будут достигать 15 метров в секунду.

В воскресенье, 2 сентября, ночные температуры составят +4...+9 градусов, днем ожидается +11...+16 градусов, по югу края до +21 градуса. Местами возможны дожди и грозы. Порывы ветра, согласно прогнозу, будут достигать 16 метров в секунду.

В ночь на понедельник, 3 сентября, местами в северо-западных районах вероятны заморозки 0...-1 градус, в большинстве районов температура составит +3...+8 градусов. Днем будет +11…+16 градусов. Местами также возможны осадки.

А вот 4-5 сентября ожидается, что в регион придет антициклон, осадки сойдут на нет. В связи с прояснением в ночные и утренние часы также местами возможны заморозки до -1 градуса.