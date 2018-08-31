Васильева заявила, что малышам не нужно учиться шесть дней в неделю

Министр просвещения Ольга Васильева на общероссийском родительском собрании заявила, что малышам не нужно учиться шесть дней, поскольку им лучше больше времени проводить с семьей, пишет "Российская газета".

Между тем Васильева отметила, что школа имеет право сама выбрать, какой будет рабочая неделя — шестидневной или пятидневной.

"Я знаю, что вся Москва учится пять дней, Московская область тоже переходит на пятидневку. Но есть много регионов и с шестидневкой. Если вы спросите лично мое мнение — то малышам не нужно учиться шесть дней. Вот в старших классах, возможно, и есть в этом необходимость. Я знаю, что некоторые регионы пошли по смешанному пути, когда начальная школа учится пять дней, а старшеклассники — шесть", — сказала министр.

Также она сообщила, что в федеральном перечне сейчас 1376 учебников, однако их число вскоре сократится минимум на 30%. Кроме того, Васильева рассказала, что в России создается образовательное пространство, которое предполагает единое для всех базовое содержание по всем предметам.