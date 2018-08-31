Министр просвещения Ольга Васильева заявила на общероссийском родительском собрании, что в федеральном перечне сейчас 1376 учебников, однако их число вскоре сократится минимум на 30%, пишет "Российская газета".

"Мы продолжаем работу по формированию нового перечня учебников. Он сократится сильно, минимум на 30 процентов. В этом году впервые прошла дополнительная экспертиза, которая выявила очень много некачественных учебников, в первую очередь по содержанию", — пояснила Васильева.

"Думаю, что вопрос с перечнем мы решим уже к концу года. В любом случае, я думаю, 486 учебников в начальных классах — это перебор во всех отношениях", — добавила она.

Кроме того, Васильева рассказала, что в России создается образовательное пространство, которое предполагает единое для всех базовое содержание по всем предметам.

"У нас предполагается единое видение, единое базовое содержание. Цель — чтобы качественное образование было одинаково доступно всем детям, независимо от того, учатся они в московской школе или в небольшом селе. У нас уже принят единый историко-культурный стандарт, принята предметная концепция по русскому языку и литературе. В октябре принимаем еще семь концепций. В том числе по географии, обществознанию, что для меня очень важно, и технологии", — заключила министр просвещения.