Российский сервис бронирования жилья Tvil.ru по итогам лета нынешнего года на основании анализа трат туристов на аренду курортного жилья составил список самых недорогих морских курортов в стране.

В список попали места, где отдых туристам обойдется менее чем в две тысячи рублей в сутки.

По пять курортов Крыма (Курортное, Стерегущее, Черноморское, Песчаное и Межводное) и Краснодарского края (Агой, Дедеркой, Кучугуры, Туапсе и Приморско-Ахтарск) вошли в первую десятку самых дешевых морских курортов и курортных поселков, популярных для отдыха летом-2018.

По данным Tvil.ru, летом туристы отдыхали в приморских курортных поселках от 5 до 10 дней и тратили на жилье от 1,4 до 1,8 тыс. рублей в сутки на семью.

Дешевле всего было провести летний отпуск в Курортном и Стерегущем — по 1,4 тыс. рублей в сутки. По длительности отдыха лидирует Песчаное — 10 дней.

Десять самых недорогих морских курортов России летом-2018: