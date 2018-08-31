Российский сервис бронирования жилья Tvil.ru по итогам лета нынешнего года на основании анализа трат туристов на аренду курортного жилья составил список самых недорогих морских курортов в стране.
В список попали места, где отдых туристам обойдется менее чем в две тысячи рублей в сутки.
По пять курортов Крыма (Курортное, Стерегущее, Черноморское, Песчаное и Межводное) и Краснодарского края (Агой, Дедеркой, Кучугуры, Туапсе и Приморско-Ахтарск) вошли в первую десятку самых дешевых морских курортов и курортных поселков, популярных для отдыха летом-2018.
По данным Tvil.ru, летом туристы отдыхали в приморских курортных поселках от 5 до 10 дней и тратили на жилье от 1,4 до 1,8 тыс. рублей в сутки на семью.
Дешевле всего было провести летний отпуск в Курортном и Стерегущем — по 1,4 тыс. рублей в сутки. По длительности отдыха лидирует Песчаное — 10 дней.
Десять самых недорогих морских курортов России летом-2018:
- Курортное, Крым — 1 386 рублей/ 5,4 ночи
- Стерегущее, Крым — 1 410 рублей/ 8,1 ночи
- Дедеркой, Краснодарский край — 1 487 рублей/ 8,0 ночей
- Приморско-Ахтарск, Краснодарский край — 1 546 рублей/ 7,6 ночей
- Черноморское, Крым — 1 618 рублей/ 9,6 ночей
- Агой, Краснодарский край — 1 639 рублей/ 8,0 ночей
- Туапсе, Краснодарский край — 1 661 рубль/ 8,0 ночей
- Песчаное, Крым — 1 684 рубля/ 10,3 ночи
- Межводное, Крым — 1 709 рублей/ 8,5 ночей
- Кучугуры, Краснодарский край — 1 800 рублей/ 8,8 ночей
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