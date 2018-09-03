9 сентября 2018 года в 11.00 Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors, приглашает всех жителей и гостей Барнаула на "Автошоу MITSUBISHI 2018". Масштабное мероприятие состоится на открытой парковке ТРЦ GALAXY. В день рождения краевой столицы это место превратится в уникальную полосу препятствий с крутыми подъемами и спусками, бревенчатым навалом, уклоном и ж/д переездом.

В этот день каждый желающий сможет записаться на тест-драйв и почувствовать всю мощь автомобилей Mitsubishi. Главные герои "Автошоу 2018" — динамичный и яркий Eclipse Cross, флагманы модельного ряда Pajero Sport и Outlander, а также надежный и практичный L200.

Для гостей мероприятия подготовлена развлекательная программа с конкурсами и подарками, а для самых маленьких - интерактивная детская зона (пока родители будут увлечены автомобилями, дети смогут весело провести время).

Еще один сюрприз Автоцентр "АНТ" приготовил для владельцев автомобилей Mitsubishi. Разработана привлекательная программа лояльности, участники которой получат выгоду при сдаче собственного автомобиля по программе трейд-ин при приобретении нового автомобиля Mitsubishi в кредит или за наличный расчет.

Зарядитесь хорошим настроением и испытайте незабываемые эмоции с Автоцентром "АНТ" и ТРЦ GALAXY.

Зарегистрироваться на тест-драйв можно по ссылке.

9 сентября 2018г., 11.00

г. Барнаул, пр. Строителей, 117

Подробности по телефону: 8 (3852) 29-00-29