Взрыв произошел на крупном оборонном предприятии в Нижегородской области, есть погибшие и пострадавшие, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

Завод имени Я.М. Свердлова — один из крупнейших в боеприпасной отрасли России. Выпускает широкий спектр промышленных взрывчатых материалов, шашек-детонаторов, кумулятивных зарядов для дробления негабаритов в горнорудной промышленности, перфорационных зарядов для нефтегазовой отрасли.

"Инцидент произошел в цехе по производству аммонала на заводе имени Я. М. Свердлова в городе Дзержинске", — сообщил собеседник агентства.

По предварительным данным, два человека погибли, еще трое пострадали. По другим данным, погибли три человека и четверо пострадали.

В результате взрыва возник пожар на площади около сотни квадратных метров, сейчас его пытаются локализовать и потушить. Обстоятельства ЧП выясняются.