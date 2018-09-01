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День знаний отмечается в нескольких странах мира 1 сентября. Праздник учрежден в 1984 году указом Президиума Верховного Совета СССР. Начало же учебного года, 1 сентября, было введено в 1935 году, когда появилось официальное постановление Совнаркома. До этого точной даты начала учебного процесса не было.

Традиционно в этот день проходят торжественные линейки, уроки знаний, мира, безопасности, мужества.

1 сентября — запоминающийся день в жизни каждого человека. Многие с ностальгией вспоминают, как стояли с белыми бантами, в новом костюмчике, с огромным букетом цветов перед порогом чего-то важного.