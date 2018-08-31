Фото: altai-republic.ru

Сотрудники органов госбезопасности просят жителей и гостей Республики Алтай проявлять бдительность в период подготовки и проведения массовых мероприятий, связанных с началом нового учебного года, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Так, граждан убедительно просят во время посещения мест массового пребывания людей и совершения поездки в общественном транспорте обращать внимание на оставленные без присмотра вещи, а также на подозрительных лиц.

Обо всех случаях обнаружения предметов, оставленных без присмотра, а также лиц, вызывающих подозрения, граждан просят своевременно информировать сотрудников правоохранительных органов Республики Алтай.

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