Сенатор от Алтайского края Михаил Щетинин заявил, что дополнительное повышение пенсий жителям села будет способствовать развитию сельских территорий, сообщается на сайте Совета Федерации.

29 августа президент Владимир Путин предложил ввести с 1 января 2019 года выплату 25-процентной надбавки к страховой пенсии для неработающих пенсионеров с 30-летним стажем в сельском хозяйстве.

Щетинин, комментируя предложение Путина, обратил внимание на важность и своевременность этого решения для повышения уровня жизни тружеников села, вышедших на пенсию.

По его словам, уровень доходов сельских жителей значительно ниже городского населения, что, наряду с тяжелыми условиями труда и недостаточным развитием социальной инфраструктуры села, приводит к значительной внутренней миграции сельского населения в города.

"Такая ситуация приводит к нехватке рабочих рук, прежде всего в сельском хозяйстве, низким темпам развития сельских территорий", — подчеркнул Щетинин.

Он также отметил, что повышение пенсий работникам сельского хозяйства будет важным фактором в комплексном, системном решении вопроса закрепления населения в сельской местности и, как следствие, поступательного развития сельских территорий.