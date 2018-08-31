Сенатор от Алтайского края Михаил Щетинин заявил, что дополнительное повышение пенсий жителям села будет способствовать развитию сельских территорий, сообщается на сайте Совета Федерации.
29 августа президент Владимир Путин предложил ввести с 1 января 2019 года выплату 25-процентной надбавки к страховой пенсии для неработающих пенсионеров с 30-летним стажем в сельском хозяйстве.
Щетинин, комментируя предложение Путина, обратил внимание на важность и своевременность этого решения для повышения уровня жизни тружеников села, вышедших на пенсию.
По его словам, уровень доходов сельских жителей значительно ниже городского населения, что, наряду с тяжелыми условиями труда и недостаточным развитием социальной инфраструктуры села, приводит к значительной внутренней миграции сельского населения в города.
"Такая ситуация приводит к нехватке рабочих рук, прежде всего в сельском хозяйстве, низким темпам развития сельских территорий", — подчеркнул Щетинин.
Он также отметил, что повышение пенсий работникам сельского хозяйства будет важным фактором в комплексном, системном решении вопроса закрепления населения в сельской местности и, как следствие, поступательного развития сельских территорий.
Комментарии
Ну и рожа!
ох и твари
Сейчас, всех кто не лизнёт, возьмут на карандаш.
18.45
Это ты волнуешься за других или припугнуть решил?
Ну если добавят пенсии в деревне пенсионерам. А при чем здесь молодежь которая из деревень в город уехала и продолжает уезжать. Их что-ли будущая пенсия удержит? Им сейчас жить хочется. Как-то не сростается.