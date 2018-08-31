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Заслуженный эколог России, Академик Международной академии науки, экологии, безопасности человека Олег Петрович Дорощенков скоропостижно скончался 30 августа на 79-м году жизни.

Как сообщает пресс-служба краевого минприроды, Олег Петрович принимал участие в формировании регионального комитета по охране природы, который являлся первой природоохранной структурой в крае.

С 1988 по 2000 год он возглавлял комитет. В 1996 году Олег Дорощенков первым в крае получил знак "Почетный эколог Российской Федерации".

В связи с реорганизацией природоохранных служб с января 2001 года Олег Петрович сменил место работы и стал директором ФГУ "ВерхнеОбьрегионводхоз", где трудился до 9 сентября 2004 года, откуда и вышел на пенсию.

Прощание с Олегом Петровичем состоится 2 сентября в ритуальном зале Специализированной похоронной службы Барнаула по адресу: улица Аносова, 8. Церемония пройдет с 09:00 до 11:00. Похороны состоятся на Черницком кладбище.