9 сентября жители Барнаула смогут выбрать 15 детских садов, которые получат дополнительные средства из бюджета города на развитие образовательной среды. Голосование состоится в тот же день, что и выборы губернатора Алтайского края, только избирательные участки будут в разных кабинетах или на разных этажах. В нашей инфографике мы рассказываем, как и когда состоится голосование, сколько денег получат детские сады и куда их смогут потратить.

Чтобы увеличить картинку, нажмите на нее.