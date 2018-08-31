9 сентября жители Барнаула смогут выбрать 15 детских садов, которые получат дополнительные средства из бюджета города на развитие образовательной среды. Голосование состоится в тот же день, что и выборы губернатора Алтайского края, только избирательные участки будут в разных кабинетах или на разных этажах. В нашей инфографике мы рассказываем, как и когда состоится голосование, сколько денег получат детские сады и куда их смогут потратить.
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Комментарии
Амик, вы опять? Финансирование должны получать все детсады в достаточном количестве и это голосование - позор нынешней власти. Мегапроекты (мосты, чемпионаты и т.п.) деньги есть реализовывать, а не детей нет. Позорище.
Отлично давно пора сделать ремонт в детском саду. Теперь точно пойдем на выборы.
31.08.2018 17:25
Мама ребенка
Да да да. В первый раз.
Голосуйте правильно, за Томенко.