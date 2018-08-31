Шойгу заявил об угрозе конфликтов в Арктике

Министр обороны Сергей Шойгу заявил о нарастании конфликтного потенциала в Арктике в связи с тем, что регион превратился в объект территориальных, ресурсных и военно-стратегических интересов ряда государств, сообщает "РИА Новости".

"Защита национальных интересов России в Арктическом регионе и его активное развитие остаются приоритетами деятельности Вооруженных Сил. Сегодня Арктика превратилась в объект территориальных, ресурсных и военно-стратегических интересов ряда государств", — сказал Шойгу.

По его словам, это может привести к нарастанию конфликтного потенциала в данном регионе.

Он также отметил, что в настоящее время в северных широтах находятся ледоколы России, Швеции, Германии, США, Южной Кореи и Китая.

Год назад министр природных ресурсов РФ заявил, что экологические проекты России в Арктике позволят привести территорию в первозданное состояние.