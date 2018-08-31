Топилин выступил против снижения страховых взносов за предпенсионеров

Глава Минтруда и соцзащиты РФ Максим Топилин отказался поддержать снижение ставки страховых взносов от работодателей за работников предпенсионного возраста, пишет "Парламентская газета".

Это мнение Топилин озвучил журналистам в пятницу, 31 августа, в Госдуме после заседания рабочей группы палаты по доработке пенсионного законодательства.

"В июле этого года Государственная Дума по предложению Правительства приняла решение о том, что ставка страховых взносов для работодателей снижается с 26% до 22%. И это будет стандартная ставка на всю оставшуюся жизнь", — пояснил Топилин.

"Это и так льгота для всех работодателей, других не нужно", — заключил министр.

Такое решение по поводу льготных ставок Топилин высказал в связи с тем, что на заседании рабочей группы под председательством спикера Госдумы Вячеслава Володина некоторые экономисты и представители профсоюзов предлагали введение льготной ставки страховых взносов со стороны работодателей за работников, достигших предпенсионного возраста.

По их мнению, это должно смягчить пенсионную реформу, дав некоторые послабления работодателям, которым придется держать на работе фактически пенсионеров. Это не убедило Топилина.