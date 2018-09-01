Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Дожди и грозы прогнозируют синоптики в Алтайском крае в субботу, 1 сентября.

"На большей части территории дождь, в отдельных районах гроза, утром местами туман", — информирует региональный Гидрометцентр.

Дневные температуры составят +15...+20 градусов, в западных районах +10...+15 градусов.

Ветер будет северный, 3-8 метров в секунду с усилением до 10-15 метров.

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В Барнауле в День знаний также будет временами дождь, возможна гроза. Дневные температуры в краевой столице составят +15...+17 градусов. Ветер северный, 6-11 метров в секунду.