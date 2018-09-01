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Траур навсегда: фотохроника трагедии в Беслане

, ИА "Амител"
14 лет назад случился один из самых страшных терактов в России

Фото: ИТАР-ТАСС, Reuters, AP

1 сентября 2004 года в Беслане в Северной Осетии террористами была захвачена школа №1. Нападение произошло утром в ходе торжественной линейки. В течение двух с половиной дней террористы удерживали в заминированном здании 1128 заложников, большая часть из которых — дети. 

На третий день после взрывов был произведен штурм школы, в ходе которого большинство заложников были освобождены. В результате теракта погибли 314 человек из числа заложников, из них 186 детей. Всего, включая спасателей, погибло 333 человека и свыше 800 получили ранения разной степени тяжести. Около 100 человек остались инвалидами.

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Автор:
Екатерина Смолихина фотокорреспондент 89293224430

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