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Теперь ночью можно спать: новую скважину построили в Ребрихе

, ИА "Амител"
На эти цели из бюджета края было выделено 2,3 млн рублей

Поливали огород по ночам, а водой запасали все емкости в доме – минувшее лето жители села Ребриха Ребрихинского района Алтайского края будут вспоминать как страшный сон, который больше не повторится.

Благодаря государственной краевой программе "Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами" в селе решена проблема водоснабжения.

Летом 2018 года в районном центре провели капитальный ремонт скважины. А по сути – пробурили новую. На эти цели из бюджета края было выделено 2,3 млн рублей.

Особенность этого объекта в том, что не потребовалось возводить водонапорную башню: чтобы вода поступала в дома сельчан и всегда под хорошим напором, подрядчик установил частотно-регулируемый электропривод.

"С этой водозаборной площадки вода подается напрямую в сеть без каких-то дополнительных сооружений, например башни. Частотно-регулируемый привод за счет частоты вращения двигателя насоса позволяет обеспечить плавность пуска и создать необходимое давление для подачи воды. По сути, данная скважина является станцией первого подъема. И вода с водозаборной площадки попадает в водопроводную сеть без каких-то дополнительных сооружений", – пояснил начальник отдела водоснабжения минстройтранса Алтайского края Станислав Цыро.

В 70-е годы прошлого века на этой площадке была построена скважина, но сейчас она уже отслужила свой ресурс и потому была законсервирована. Именно с того времени у сельчан и начались перебои с водой. Благодаря госпрограмме была пробурена новая скважина, которая обеспечила сельчан стабильным водоснабжением.

"Летом у нас тут была просто критическая ситуация. В селе работала только одна скважина, воды не хватало катастрофически – ни огород полить, ни дома что-то сделать. Вода была только ночью. Теперь проблема решена, и жители очень довольны", — рассказала заместитель главы районной администрации Надежда Чердакова.

Она подчеркивает, что программа необходима краю, так как помогает решить по-настоящему важные вопросы жителей сел. "Ее обязательно надо продолжать, так как система водоснабжения была в крае построена в 70-80-е годы и сейчас, конечно, уже изношена и нуждается в реконструкции", — сказала Чердакова.

Кроме новой скважины на водозаборной площадке в Ребрихе обустроена зона санитарной охраны, имеется соответствующее ограждение. Глубина новой скважины — 185 метров.

Но пробурить скважину — это еще не вся работа. Надо, чтобы вода была качественной и безопасной для здоровья людей. А потому, по словам Станислава Цыро, после постройки скважин воду обязательно проверяют в лаборатории на соответствие санитарным нормам. И только после получения результатов запускают в водопроводную сеть, откуда она поступает в дома сельчан.

В настоящий момент все работы в Ребрихе завершены и жители пользуются водой без ограничений.

"Я раньше на полив огорода тратила по три часа. А сейчас только час. Разницу сами видите. Очень хороший напор. И другие дела можно переделать за освободившееся время", — радуется жительница Ребрихи Лидия Малахова, которую журналисты застали за поливкой огорода.

Сельчанин Владимир Егорович пригласил журналистов к себе в квартиру, чтобы продемонстрировать напор воды из крана. Хозяин признался, что лично он без воды "никогда не сидел", но такого напора, как сейчас, все-таки не было: "Был гораздо меньше. Сейчас очень хорошо стало. Думаю, что вся проблема решена. Спасибо".

Всего в Ребрихинском районе в 2018 году пробурено две скважины – одна в селе Ребриха, вторая в поселке Плоскосемино. На эти цели было направлено более четырех миллионов рублей.

Напомним, на территории Алтайского края с 2016 года осуществляется капитальный ремонт водозаборных скважин. Два года назад в регионе провели работы на 21 водозаборной площадке. В 2017 году было отремонтировано уже 100 скважин. На эти цели было направлено более 120 миллионов рублей. Кстати, в том же Ребрихинском районе водоснабжение было улучшено тогда в трех населенных пунктах.

В текущем году было подписано распоряжение о выделении денежных средств в размере 115 миллионов рублей, которые будут направлены на проведение капитального ремонта 60 скважин в 59 населенных пунктах 44 муниципальных образований, что позволит улучшить качество водоснабжения более 193 тысяч человек.

Сейчас работы ведутся на всех 60 скважинах. По словам начальника отдела водоснабжения минстройтранса Алтайского края Станислава Цыро, на всех объектах осуществляется строительный контроль. На настоящий момент выполнены работы на 13 скважинах. Полностью работы на всех 60 объектах должны быть выполнены до конца года.

В целом по Алтайскому краю эксплуатируется более 2000 скважин.

Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

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