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Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Алтайского края Виктором Томенко, сообщается на сайте главы государства.

На встрече обсуждалась социально-экономическая ситуация в регионе, в частности планы по привлечению инвестиций, положение на рынке труда и пути повышения уровня жизни жителей Алтайского края.

"Как вы себя там чувствуете? Как оцениваете результаты начального этапа своей работы? Какие задачи считаете наиболее важными?" — с вопросов начал встречу Путин. "Ситуация в крае стабильная, управляемая. Обстановка в целом рабочая. В настоящее время, конечно, занимаемся текущими вопросами, все делаем по заранее намеченным планам", — начал раскрывать детали врио губернатора.

"Все это касается, конечно, всего комплекса сельскохозяйственных работ, готовимся к зиме, отопительному сезону, новому учебному году. Выполняем также весь комплекс летних работ, благоустройство. Здесь все идёт нормально, все по плану. За время работы в качестве руководителя региона много ездил, общался с жителями, с разными аудиториями — и с большими коллективами, и с маленькими. Во многих уголках края побывал. Вопросов много, край у нас действительно сложный", — подчеркнул Томенко.

Далее Виктор Томенко "остановился на принципиальных моментах".

"Первое. Уровень доходов, заработной платы в крае объективно низкий. Это важный вопрос для Алтайского края. Вторая часть: собственно финансовые возможности Алтайского края — они невелики. В этом году 110 миллиардов рублей — это доходы Алтайского края, почти на 2,5 миллиона жителей, 40 процентов из этих доходов — это поддержка федерального бюджета, целевые и безвозмездные поступления, тут нам есть над чем работать", — назвал острые углы Томенко.

После врио губернатора обозначил проблемы, которые требуют, в том числе, федеральной поддержки:

"Как следствие, не такой хотелось бы объем работы по поддержке инфраструктуры: здесь автомобильные дороги, это такая наиболее острая тема, и состояние объектов социальной сферы, особенно на селе, а население Алтайского края почти наполовину — это жители сельских территорий: 44 процента жителей Алтайского края живут на селе.

Естественно, обостряются проблемы, связанные с кадровым дефицитом, потому что молодые, активные, перспективные ребята, конечно, смотрят, как поехать учиться куда-то дальше или поискать работу где-то за пределами Алтайского края. В итоге получается по некоторым направлениям, что некому лечить, некому учить. И здесь нам надо, конечно, внимание уделять подготовке кадров и разным механизмам их удержания у нас на территории.

В целом скажу, что есть идеи, есть мысли, а самое главное — есть реальные планы по исправлению тех проблем, которые накапливались годами.

В общем, надо работать, это понятно. В первую очередь, конечно, сконцентрироваться на тех сильных сторонах, которые у Алтайского края есть. Это развитое сельское хозяйство, перерабатывающая промышленность, пищевая промышленность дает неплохие показатели, машиностроение, фармацевтика, химическое производство, развивающийся туризм (он на подъеме, хотя здесь есть свои сложности).

Вторая часть нашей работы — это, конечно, надо сегодня создавать условия для внешних инвестиций, для тех, кто еще пока не был в крае, их надо поддерживать.

И здесь важна, с одной стороны, ответственная позиция и работа властей, с другой стороны — компетентная, для того, чтобы новые инвесторы в крае появлялись, приходили и чувствовали себя защищенными и с перспективой реализовывали долгосрочные проекты.

И конечно, мероприятия, связанные с подготовкой и удержанием кадров, — это третья принципиальная позиция.

Мы в крае многое можем сделать сами, и обязательно будем это делать, и ответственно к этому подходить. Но по некоторым ситуациям, наиболее сложным, требуется, конечно, ваша поддержка и помощь федерального правительства".

"Давайте посмотрим", — выслушал президент врио губернатора Алтайского края.