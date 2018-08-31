Патриарх Кирилл рассказал о переговорах с патриархом Варфоломеем

Патриарх Московский Кирилл встретился с патриархом Константинопольским Варфоломеем в резиденции последнего в Стамбуле, сообщает РИА Новости.

"Разговор был очень правильный", — сказал патриарх Кирилл, отвечая на вопрос, поднимался ли на встрече вопрос "украинской автокефалии".

Он также рассказал, что с патриархом Варфоломеем они не виделись в течение двух лет. Последний раз они виделись в январе 2016 года в Швейцарии.

По словам патриарха Кирилла, это был "разговор двух глав церквей, сознающих ответственность за состояние вселенского православия и за состояние душ человеческих".

Переговоры продолжались два часа. Во встрече также участвовали председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион, заместитель председателя ОВЦС МП протоиерей Николай Балашов, а также члены синода Константинопольского патриархата, сообщается на сайте РПЦ.