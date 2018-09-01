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Новый учебный год начинается на Алтае – 1 сентября первый звонок в крае прозвенит почти для 30 тысяч первоклассников, сообщает региональное министерство образования и науки.

Всего же за школьные парты в 1114 школах региона сядут более 266 тысяч детей. Это на шесть тысяч учеников больше, чем было в прошлом году.

"В каждой школе будет организовано дежурство сотрудников полиции, педагогов, родительской общественности. В рамках подготовки учреждений образования региона к новому учебному году проведен большой объем работ. На эти цели из федерального, краевого и местных бюджетов выделено более 4,3 миллиарда рублей", — добавляют в профильном министерстве.

Также учебный год начинается и в организациях среднего профессионального образования. В этом году на первый курс ссузов поступило около 15 тысяч человек, а всего в учреждениях данного типа будут учиться более 47 тысяч человек.

Что касается высшей школы, то в вузах Алтайского края в 2018-2019 учебном году будет более 50 тысяч студентов, из них более 10 тысяч – первокурсники.