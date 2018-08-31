Голикова: сохранение льгот для предпенсионеров обойдется в 31,4 млрд

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что сохранение льгот по налогу для людей предпенсионного возраста обойдется бюджету в 31,4 миллиарда рублей за 10 лет, передает ТАСС.

"Если мы в десятилетнем периоде посчитаем, потому что переходный период составляет 10 лет, то налог на имущество — это будет 23,9 миллиарда, по земельному налогу — 7,5 миллиарда, то есть 31,4 миллиарда. Но здесь цифры будем еще уточнять", — сказала она.

Эффект от изменений пенсионного законодательства с 2019 года составит 2,9 триллиона рублей, сообщила Голикова. Из них 3,3 триллиона будут направлены на выплату самих пенсий.

"Это пока даже цифры я вам привожу без учета тех инициатив, которые были предложены президентом", — отметила Голикова.

По ее словам, инициативы, озвученные президентом, также потребуют привлечения ресурсов. Они будут учтены в бюджете, сообщила Голикова.