Задержаны предполагаемые убийцы Захарченко

Правоохранительные органы самопровозглашенной ДНР задержали подозреваемых в покушении на главу республики Александра Захарченко, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в силовых структурах Донецка.

Как отмечается, задержанные — украинские диверсанты и связанные с ними лица. На момент поимки они находились в автомобиле на проспекте Богдана Хмельницкого.

42-летний Захарченко скончался в результате взрыва в кафе "Сепар" в Донецке. Захарченко получил смертельное ранение.

Кроме того, пострадал министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев.

Захарченко был главой ДНР с ноября 2014 года. До этого он в течение трех месяцев руководил Советом министров республики.