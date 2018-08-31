Руководитель аппарата главы Службы безопасности Украины Игорь Гуськов прокомментировал в эфире телеканала "112 Украина" гибель в Донецке главы Донецкой народной республики Александра Захарченко, сообщает RT.

"У нас есть основания считать, что смерть Захарченко может быть результатом внутренних криминальных конфликтов… Но мы не исключаем и попытки российских спецслужб также устранить одиозную фигуру", — сказал Гуськов.

Ранее стало известно, что в ресторане в Донецке при взрыве погиб глава ДНР Александр Захарченко.

Как сообщали СМИ, также пострадал глава Минфина ДНР Александр Тимофеев.

В администрации республики произошедшее назвали террористическим актом.

Также сообщалось, что правоохранительные органы самопровозглашенной ДНР задержали подозреваемых в покушении на главу республики Захарченко.