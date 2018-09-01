После смерти Захарченко ДНР возглавит первый вице-премьер республики

Первый вице-премьер Дмитрий Трапезников будет назначен врио главы ДНР вместо погибшего Александра Захарченко, сообщает "Интерфакс".

На эту должность, согласно статье 66 Конституции ДНР, также претендовали еще два председателя Совета министров республики — Александр Тимофеев и Екатерина Матющенко.

Александра Захарченко убили в центре Донецка сегодня, 31 августа. Ему было 42 года.

D правоохранительных органах республики сообщили о задержании вероятных виновников.

В настоящее время Донецк закрыт на въезд и выезд. Республика переведена на режим ЧС.