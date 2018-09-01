Путин выразил соболезнования в связи с убийством Захарченко

Президент России Владимир Путин в телеграмме родным главы Донецкой народной республики Александра Захарченко и жителям Донбасса назвал подлым его убийство. Обращение опубликовано на сайте Кремля.

"Подлое убийство Александра Захарченко — это еще одно свидетельство: те, кто выбрал путь террора, насилия, запугивания, не хотят искать мирное, политическое решение конфликта, не хотят вести реальный диалог с жителями юго-востока. А делают опасную ставку на дестабилизацию ситуации, на то, чтобы поставить народ Донбасса на колени. Этого у них не получится", — сказал Путин.

По его словам, Захарченко был патриотом Донбасса и настоящим лидером. Путин выразил уверенность, что организаторы и исполнители нападения понесут заслуженное наказание.

"Хочу еще раз выразить соболезнования родным и близким Александра Владимировича Захарченко, всем жителям Донбасса. Россия всегда будет вместе с вами", — добавил президент России.