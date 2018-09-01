СК России возбудил уголовное дело по факту гибели Захарченко

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели лидера самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко, заявили в пресс-службе СК России.

Отмечается, что по "факту совершения 31 августа взрыва" в кафе Донецка, при котором погиб Захарченко, возбуждено уголовное дело.

Дело возбуждено по признакам "состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 361 УК России ("Акт международного терроризма, повлекший причинение смерти человеку").

Как подчеркнули в ведомстве, действия неизвестных подвергли опасности жизнь людей, которые находились вблизи места взрыва.

Ранее стало известно о задержании подозреваемых в убийстве главы ДНР. Александр Захарченко погиб вечером 31 августа при взрыве в ресторане Донецка.