Использование ядерной энергии станет более безопасным

Программное обеспечение на объектах атомной отрасли будет проходить особые экспертизы. Соответствующий Федеральный закон от 23 мая 2018 года №118-ФЗ вступает в силу 1 сентября, пишет "Парламентская газета".

Закон устанавливает обязательность экспертизы программ для компьютеров, определение предмета экспертизы, закрепление полномочий органа государственного регулирования безопасности по установлению порядка проведения таких экспертиз. Экспертиза будет проводиться за счет средств ее заказчика.

Глава Комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный, отмечал, что закон в первую очередь направлен на гармонизацию национального законодательства России с нормами международного права в области использования атомной энергии. "Принятие закона позволит повысить эффективность реализации государственной программы России "Развитие атомного энергопромышленного комплекса", 0 подчеркнул депутат.

Программа была разработана Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом" в целях реализации крупномасштабных государственных задач по закреплению и расширению глобальных преимуществ, которыми обладает российская атомная энергетика и промышленность.