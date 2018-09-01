Опубликована фотография нового iPhone

Издание 9to5Mac в своем Twitter опубликовало снимок нового iPhone от компании Apple, который продемонстрируют 12 сентября, сообщает RT.

Отмечается, что новый смартфон может получить название iPhone XS. По данным издания, гаджет выйдет в двух вариантах — с 5,8-дюймовым и 6,5-дюймовым OLED-экраном.

Уточняется, что покупателям будет доступен вариант смартфона с золотистой расцветкой.

Ранее СМИ назвали дату официальной презентации новых моделей iPhone. Отмечается, что американская компания разослала официальные приглашения представителям СМИ на презентацию своих новых продуктов на 12 сентября.