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Минтранс поддержал идею главы Хакасии связать Абакан и Бийск прямой дорогой

, ИА "Амител"
Реализация проекта может занять несколько лет, а стоимость превысит 1 млрд рублей; длина дороги составит чуть более 400 км

Фото: google.ru/maps

Межрегиональный проект – строительство транспортного коридора Абакан — Бийск – получит федеральную поддержку. Первый замминистра транспорта РФ Иннокентий Алафинов поддержал предложение о включении автодороги Абакан — Бийск в федеральный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Об этом сообщил глава Хакасии Виктор Зимин, комментируя на своей странице в "ВКонтакте" итоги визита Алафинова в республику.

"Провёл совещание с первым заместителем министра транспорта Российской Федерации Иннокентием Алафиновым. Иннокентий Сергеевич поддержал предложение о включении автодороги Абакан-Бийск в федеральный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Будем работать совместно с Минтрансом, чтобы эта важная не только для Хакасии, но для всего Сибирского федерального округа транспортная артерия попала в программу", — подчеркнул Зимин.

Добавим, данный проект получил поддержку президента России. Предполагается, что автотрасса кратчайшим путем соединит Хакасию, Красноярский край и Туву с Кемеровской областью, Алтайским краем и Республикой Алтай, а также обеспечит прямой выход на Китай и Монголию: "Это существенная экономия времени, транспортных расходов и снижение себестоимости товаров и услуг, расширение экономических связей, грузооборота, туристического потока", — полагают сторонники строительства. Добавим, стоимость проекта пока неизвестна. Сейчас, чтобы добраться из Абакана в Бийск, необходимо преодолеть более 1100 км. 

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Виктор Зимин рассчитывает, что дорога Абакан — Бийск будет включена в перечень объектов государственной программы "Развитие транспортной системы". "В меру своих возможностей мы год за годом самостоятельно ведём строительство этой дороги. Но очевидно, что без поддержки со стороны федерального центра выполнить такой масштабный и значимый проект невозможно", — резюмировал глава региона.

В качестве ещё одной важнейшей задачи Зимин назвал развитие южного хода Транссиба.

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Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

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Комментарии

1.09.2018 08:10
Пионер

А есть острая необходимость?

0  0
1.09.2018 08:19
Иsтина

Для Пионера
Представь таки, есть...

0  0
1.09.2018 08:21
- гость -

Особой необходимости нету.Как не было и в постройке за миллиард долларов баскетбольного стадиона в нью-йорке российским олигархом прохоровым,бывшим кандидатом в президенты РФ.

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