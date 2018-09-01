Врач новосибирской детской больницы скорой помощи Михаил Колыбелкин провел очередной отпуск в командировке — он осмотрел детей из алтайских сел, они приехали к нему на сложные операции.

Михаил Колыбелкин — челюстно-лицевой хирург городской детской больницы скорой помощи, в этом году стал лучшим врачом Новосибирской области. Хирург почти каждый год выезжает в другие города России и мира (например, он был в Марокко, Кении, Иордании), чтобы бесплатно осматривать и лечить детей, которым нужны сложные операции на лице. Этим летом Колыбелкин побывал в Горно-Алтайске, куда съехались дети из отдаленных сел Республики Алтай. Об этой командировке хирург рассказал порталу НГС.

"Я приезжаю, детей осматриваю и отбираю для акции — "Операция Улыбка". Мы можем по разным показаниям кого-то брать, а кого-то не брать. Тем, кто на операцию не попадает, я тем не менее даю рекомендации — сейчас, например, заняться ортодонтическим лечением, или говорю, какая операция может быть в ближайшее время. Остальные приезжают ко мне в больницу", — объяснил Михаил Колыбелкн.

По его словам, сначала к нему на прием записалась 100 пациентов, но в итоге до консультаций доехали около 20 детей, из них половине действительно потребовалась операция. Вместе с ним пациентов оперировали врачи из Минска и Иркутска, которые тоже работали бесплатно.

"Раньше каждый отпуск тратил на такие командировки, а сейчас — через раз. Бывает, что отпуск не попадает на эту акцию, и я тогда без содержания еду — пишу заявление на работе", — отметил врач, добавив, что в таких командировках ему оплачивают проезд и питание, но не само лечение детей.

Михаил Колыбелкин работает в детской больнице скорой помощи с 1987 года, в 1992 году он стал заведующим отделением челюстно-лицевой хирургии. Вместе с Михаилом Колыбелкиным в больнице работает его сын Константин — он тоже челюстно-лицевой хирург и ездит в другие страны мира, чтобы бесплатно лечить детей.