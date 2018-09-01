Фото: avia.world

Пассажирский Boeing, летевший из Москвы, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в сочинском аэропорту после посадки. Об этом пишет "Интерфакс", ссылаясь на источник в экстренных службах.

"Boeing 737 приземлился в Сочи со второй попытки, однако экипаж не удержал самолет в полосе и тот выкатился за пределы, предварительно получив повреждения", — цитирует агентство слова собеседника.

Уточняется, что воздушное судно столкнулось с ограждением, а затем загорелось. Источник в службах аэропорта рассказал, что самолет "выкатился за ВПП, а затем, преодолев по инерции полосу безопасности, ударился о бруствер и лишился левого крыла". Подчеркивается, что пожар, разгоревшийся от удара, потушили.

Источник в службе "скорой помощи" города добавил, что пострадали четверо. Жертв нет.

Пассажиров эвакуируют.