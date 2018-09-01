Фото: incrussia.ru

Соцсеть "ВКонтакте" ввела новые настройки конфиденциальности, добавив возможность закрывать профиль от всех, кого нет в друзьях у пользователя. Об этом пишет "Коммерсант".

"Теперь вы можете в один момент сделать свой профиль полностью приватным и защитить личное пространство от незнакомцев, оставив страницу открытой только для друзей",— сказано в сообщении в блоге "ВКонтакте".

Также в соцсети пообещали, что обновление мобильного приложения с новыми функциями появится вскоре. Для скрытия профиля пользователям будет нужно зайти в раздел управления приватностью и выбрать закрытый тип профиля. В таком профиле сторонние пользователи смогут увидеть только имя, фамилию, основное фото, количество публикаций без возможности их смотреть, список общих друзей, статус, город, возраст и место работы.

Кроме этого, теперь "ВКонтакте" будет скрывать список пользователей, которые сделал репост записи. Его будут видеть лишь автор публикации или администратор сообщества, где была сделана публикация.