Фото: vk.com/barneos22

Маршрутный автобус №121 наехал на пешехода в Барнауле. Об этом сообщили свидетели инцидента в паблике Barnaul 22 во "ВКонтакте".

Уточняется, что инцидент произошел на улице Новосибирской, за остановкой "Санаторий Энергетик" утром в субботу, 1 сентября.

В комментариях местная жительница отметила, что сбитый пешеход скончался. "Лежит уже долго, был бы жив, скорая уже бы забрала", — написала девушка.

Также она добавила, что на маршрутке от удара осталась вмятина и повредилось лобовое стекло.

Официальных комментариев по поводу ДТП на данный момент нет.