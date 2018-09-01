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Глава Минпросвещения РФ Ольга Васильева на общероссийском родительском собрании выступила против оценок у первоклассников. Об этом пишут "Известия", ссылаясь на ТАСС.

По мнению министра, введение оценочной системы в первом классе "ни к чему хорошему не приведет".

"У нас нет оценок в первом классе, мне кажется, что у малышей не должно быть оценок. Там мотивация должна быть очень сильная для того, чтобы малыш учился", — заявила Васильева.

При этом она отметила, что оценка знаний учеников средней и старшей школы нужна. Министр считает, что это позволяет увидеть объективный уровень знаний учащихся.

Издание напоминает, что ранее Васильева отметила, что традиционная пятибалльная система оценки знаний привычна и понятна россиянам, а разговоры о переходе на другую систему не увенчаются успехом.