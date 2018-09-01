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Сотрудник Международного аэропорта Сочи скончался от сердечного приступа, помогая эвакуировать пассажиров горящего Boeing. Об этом пишет "Интерфакс".

Ранее источник в скорой Сочи рассказал, что в результате происшествия пострадали четверо. Сообщалось, что погибших нет.

Согласно обновленной информации, среди тех госпитализированных есть ребенок.

Причиной инцидента с Boeing могли стать неблагоприятные погодные условия. По предварительным данным, из-за сильного ливня экипаж не смог приземлиться с первой попытки, а затем не удержал самолет в условиях скользкого покрытия и плохой видимости.

Напомним, Boeing 737, летевший из Москвы в Сочи после приземления выехал за пределы ВПП, врезался в ограждение и загорелся.