Фото: transport2018.com
Сотрудник Международного аэропорта Сочи скончался от сердечного приступа, помогая эвакуировать пассажиров горящего Boeing. Об этом пишет "Интерфакс".
Ранее источник в скорой Сочи рассказал, что в результате происшествия пострадали четверо. Сообщалось, что погибших нет.
Согласно обновленной информации, среди тех госпитализированных есть ребенок.
Причиной инцидента с Boeing могли стать неблагоприятные погодные условия. По предварительным данным, из-за сильного ливня экипаж не смог приземлиться с первой попытки, а затем не удержал самолет в условиях скользкого покрытия и плохой видимости.
Напомним, Boeing 737, летевший из Москвы в Сочи после приземления выехал за пределы ВПП, врезался в ограждение и загорелся.
Комментарии
Высокий уровень стресса это наше всё. Без этого никак, так живём, загняясь в гробы.