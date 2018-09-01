Фото: altairegion22.ru

Гастрономический фестиваль "День мясного гурмана" пройдет в столице Алтайского края в субботу, 1 сентября. Об этом пишет пресс-служба правительства региона.

В празднике мясоперерабатывающей отрасли края будут участвовать десять предприятий, которые представят колбасы, сосиски и другие мясные продукты, блюда, приготовленные на барбекю во время фестиваля.

Уточняется, что посетителей ждет также развлекательная программа: конкурсы, розыгрыши, мастер-классы по приготовлению домашних колбасок. Для детей будут работать несколько площадок. Также на мероприятии выступят оркестр Культурного центра Главного управления МВД по Алтайскому краю, группы "Вдохновение" и "25 кадр". В конце фестиваля прогремит фейерверк.

Уточняется, что "День мясного гурмана" пройдет с 11:00 до 21:00 на площади Ветеранов.