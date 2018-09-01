Фото: buzulukinform.ru

Число пострадавших из-за возгорания Boeing 737 сразу после посадки в сочинском аэропорту увеличилось до 18 человек, среди них трое детей. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на сайт Минздрава РФ.

В ведомстве подчеркнул, что никто в результате произошедшего не погиб. Пострадавшие получают всю необходимую медпомощь, в аэропорту работает бригада психологов.

Напомним, пассажирский Boeing 737 компании Utair, летевший в Сочи из Москвы, в ночь на субботу, 1 сентября, выкатился при посадке в Сочи за пределы взлетно посадочной полосы и упал в русло реки, у него сдлмадисб стойки шасси и крыло, а также загорелся левый двигатель. Также была повреждена носовая часть лайнера.

Все 164 пассажира и шесть членов экипажа были эвакуированы, авиационные власти и компания Utair начали расследование обстоятельств инцидента.