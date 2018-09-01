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84 общеобразовательные организации открываются в Барнауле в субботу, 1 сентября. В них за парты сядут около 77200 школьников, передает пресс-служба мэрии.

Уточняется, что впервые в школу придут порядка 8800 детей. На 31 августа в городские школы зачислены 8563 первоклассников, работа по приему будет продолжаться до 5 сентября.

Также отмечается, что 3976 школьника — это будущие выпускники 11-х классов.

Во всех городских школах 1 сентября пройдут торжественные линейки с участием представителей краевой и муниципальных администраций, депутатов, ветеранов войны, труда, руководителей предприятий и организаций.

Также к празднику для обучающихся подготовили экскурсии, посещение театров, музеев, библиотек города.

К организации дежурства на праздничных мероприятиях привлечены сотрудники барнаульского УМВД России, сотрудники ГИБДД, территориального отдела государственного пожарного надзора по городу, медработники и родители.