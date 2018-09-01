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Контрактные обязательства России перед США по доставке астронавтов на Международную космическую станцию завершатся в апреле следующего года. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление российского вице-премьера Юрия Борисова на совещании по перспективам пилотируемой космонавтики.

"Посадкой корабля "Союз МС" в апреле завершается выполнение наших обязательств по контракту с NASA, связанных с доставкой на МКС и возвращением со станции американских астронавтов", — заявил он.

С 2019 года Штаты намерены отправлять астронавтов на МКС на своих кораблях.

При этом исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев заявил, что госкорпорация может продлить контракт с NASA на доставку астронавтов и после 2019 года.

"Это рабочий момент, заканчивается тот контракт, который есть. Но это не значит, что мы перестанем доставлять американских астронавтов на МКС. Следующие контракты тоже будут. Никаких жестких мер никто не принимает, идет просто разговор о том, что плановая работа на этот период заканчивается, а следующая будет продолжаться", — цитирует его слова ТАСС.