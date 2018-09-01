Украшает мужчину: самые известные бородачи Барнаула

Ежегодно бородачи во всех частях света празднуют Всемирный день бороды, который проходит в первую субботу сентября. Мы собрали самых известных барнаульских мужчин, которых украшает борода.

Сергей Лазорин, музыкант

Михаил Хмелин, ресторатор

Михаил Хаустов, фотограф

Денис Газукин, бизнесмен

Эльдар Шале, Основатель барнаульского брендингового агентства Punk You Brands

Дмитрий Масловский, генеральный директор барнаульского "Водоканала"

Антон Слободчиков, директор Алтайского фонда развития малого и среднего бизнеса