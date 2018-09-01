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Полицейские застрелили актрису Ванессу Маркес, которая снималась в сериале "Скорая помощь", в ее собственной квартире в пригороде Лос-Анджелеса. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на Los Angeles Times.

Сотрудники полиции Пасадины приехали к 49-летней артистке, страдающей психическим расстройством, по вызову хозяина квартиры, который хотел удостовериться, что с ней все в порядке.

Полицейские и врачи-психотерапевты свыше полутора часов убеждали Маркес согласиться на помощь врачей. В ходе разговора актриса схватила пневматический пистолет и направила его на стражей порядка, которые, приняв оружие за настоящее, открыли огонь на поражение.

Актриса получила ранение, была экстренно госпитализирована в больницу, но медики не смогли ее спасти.

Маркес наиболее известна по роли медсестры Венди Голдман в сериале "Скорая помощь", а также по драме "Выстоять и добиться".