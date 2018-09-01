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Правительство проиндексирует страховые пенсии неработающих пенсионеров с 1 января 2019 года. Также в следующем году продолжится индексация зарплат бюджетников, пишет "Российская газета".

Издание отмечает, что накануне, 31 августа, на совещании у главы кабмина Дмитрия Медведева обсуждались расходы бюджета в 2019-2021 годах на демографию, здравоохранение, образование, науку и социальное обеспечение. При подготовке главного финансового документа учитывается и пенсионная реформа.

"Что касается пенсий, то с 1 января 2019 года мы продолжим индексировать страховые пенсии для неработающих пенсионеров. Мы также будем индексировать зарплаты работникам бюджетной сферы", — цитирует издание слова председателя правительства.

Кроме этого, по словам Медведева, с 1 января следующего года для граждан предпенсионного возраста увеличат максимальный размер пособия по безработице.