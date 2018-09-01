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Украина располагает "всеми средствами", позволяющими противостоять флоту России. Такое заявление сделал депутат Верховной рады Юрий Береза, пишет РБК, ссылаясь на "Обозреватель".

Для борьбы с флотом парламентарий предложил "взглянуть на карту" Азовского моря. Он считает, что при "правильном" размещении ракетных батарей любой флот, заходящий в море, "уничтожается буквально за пять-десять минут".

При этом Береза считает, что у Украины есть подходящее для этого вооружение. В частности, оружие, доставшееся стране от Советского союза. Сейчас, по словам депутата, Минобороны страны проводит "необходимые мероприятия" на побережье Азовского моря для того, чтобы "адекватно" ответить противнику.​

В середине минувшего месяца секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что Киеву необходимо усилить свое присутствие на Азовском и Черном морях, так как Россия рассматривает их как площадку для дальнейшего расширения своих границ. Он заявил, что в регион нужно перебазировать часть корабельно-катерного состава ВМС, развернуть дополнительные наблюдательные посты и организовать группы быстрого реагирования. 29 августа пресс-центр командования ВМС Украины заявил, что власти страны вскоре увеличат группировку кораблей, численность морской пехоты и артиллерии в Азовском море.