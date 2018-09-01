Фото: lada.ru

Продажи машин обновленной линейки Lada Granta стартовали в субботу, 1 сентября. На сайте автоконцерна появились цены на автомобили, передает РИА Новости.

Так, седан Lada Granta после обновления обойдется покупателям минимум в 419900 рублей. При этом обновленная версия машины будет стоить всего на десять тысяч дороже моделей предыдущей серии.

Самой дорогой станет Granta в комплектации Luxe — за нее придется выложить минимум 608 тысяч рублей.

Цены на лифтбек и хэтчбек начнутся с 436900 рублей. При этом машины в первом типе кузова подешевели — пятидверный лифтбек Lada Kalina продавали за 460 тысяч, во втором — подорожали на две тысячи рублей.

Универсал Lada Granta обойдется россиянам в 446900 рублей — на 28 тысяч дешевле модели Kalina в аналогичном кузове.