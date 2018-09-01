Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

День знаний отмечается 1 сентября в России. В этот день во всех учебных заведениях проходят торжественные линейки и уроки знаний. В Алтайском крае за школьные парты сядут более 266 тысяч детей из 1114 школ. Это на шесть тысяч учеников больше, чем было в прошлом году.

Фотокорреспондент Amic.ru решила в этот день заглянуть на линейку в нашумевшую барнаульскую гимназию №40, где родители учеников, по сообщению СМИ, хотели привести своих детей в шапочках из фольги. Всему виной стала вышка сотовой связи, установленная на крыше заведения. Некоторые родители сочли её опасной для детей и требуют снести.

Детей в фольге наш корреспондент на линейке не увидел, зато увидел очаровательных и взволнованных первоклашек.