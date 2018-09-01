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Граждане России смогут оформить и получить биометрические паспорта в многофункциональных центрах округов и административных центров с населением более 50 тысяч человек. Изменения вступили в силу с 1 сентября, передает РИА Новости.

Агентство напоминает, что загранпаспорта нового поколения с электронным носителем информации ввели в стране в 2005 году. При этом с февраля текущего года их выдавали только МФЦ в городских округах и районных центрах, где проживало более 100 тысяч человек, а также в городах федерального значения.

Также отметим, что с 3 августа размер госпошлины на загранпаспорта в РФ вырос с 3,5 тысячи до пяти тысяч рублей, а для детей до 14 лет - с 1,5 тысячи до 2,5 тысячи рублей.