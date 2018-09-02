Фото: Amic.ru

Масштабная цветочная выставка Октябрьского района прошла в Барнауле возле Нулевого километра 1 сентября. Свои композиции представили торговые и промышленные предприятия города, учреждения здравоохранения, различные образовательные учреждения, управляющие компании и органы ТОС.

Как отметил глава администрации Октябрьского района Вячеслав Новиков, в выставке нашли отражение такие значимые события, как День города Барнаула, Год волонтера (добровольца) в России, 80-летие Октябрьского района и День знаний.

Несмотря на хмурую погоду, горожане охотно фотографировались с экспонатами.